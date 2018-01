SP.A: 'Vlaamse regering niet van plan nog een Energiepact te sluiten'

De vier ministers van Energie in ons land bereikten op 11 december een akkoord over een visienota voor een interfederaal Energiepact, met daarin de bij wet vastgelegde kernuitstap tegen 2025. De tekst vertrok daarop naar de verschillende regeringen, maar federaal en Vlaams liep het spaak: grootste coalitiepartner N-VA trekt aan de rem en wil duidelijke garanties op bevoorradingszekerheid. Premier Charles Michel tilde de discussie over het Kerstreces en vraagt de ministers om extra rekenwerk.

Binnen de Vlaamse regering is de tekst 'nog niet besproken', bevestigt minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in Commissie. 'Als we iets tekenen moet het onderbouwd en doordacht zijn, en moeten we weten wat de consequenties zijn van engagementen die we nu nemen. Daarom werken de Energieministers nu aan meer cijfers ter onderbouwing van visienota, daarna pas wordt dat besproken binnen diverse regeringen, en dan werken aan een pact', is de minister-president duidelijk. Een concrete timing schoof Bourgeois niet naar voren.

Volgens de oppositie draait de regering om de hete brij heen. 'Minister Tommelein zegt dat er geen extra cijfermateriaal nodig is en dat de regering heel binnenkort een beslissing kan nemen. Ik denk dat de knoop al is doorgehakt door N-VA: het is erg duidelijk dat de Vlaamse regering niet van plan is nog een interfederaal Energiepact te sluiten', zei Joris Vandenbroucke, fractieleider van SP.A. Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) sloot zich daarbij aan. 'Als ik zie dat er eerst nog nieuw cijfermateriaal moet komen, dat het daarna nog naar de verschillende stakeholders moet én dan nog binnen de regering moet worden besproken, dan zie ik inderdaad dat er geen pact meer zal komen. U weet ook dat we in een verkiezingsjaar zitten.'