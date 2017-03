'Schauvliege luistert graag naar de lobby's'

In Schotland heeft Coca-Cola afgelopen week zijn verzet tegen statiegeld op plastic blikjes en flesjes opgegeven. Dat is opmerkelijk want uit uitgelekte mails bleek dat Coca-Cola statiegeld als een van de belangrijkste bedreigingen voor zijn omzet ziet en er actief tegen lobbyt. Volgens Rob Buurman van Recycling Netwerk, een ngo die natuurorganisaties zoals Greenpeace of European Environmental Bureau verenigt, is de drankenproducent wereldwijd de grootste lobbyist tegen statiegeld. 'Maar onder grote publieke druk - ook van meer rechtse kranten en politici - heeft het bedrijf nu toch zijn koers veranderd in Schotland', zegt Buurman.

