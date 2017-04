Regering-Michel stelt begrotingsevenwicht uit tot 2019

Het nieuws dat de regering niet langer vasthoudt aan een begrotingsevenwicht voor 2018 komt niet als een complete verrassing. De afgelopen maanden was al duidelijk geworden dat een begrotingsevenwicht tegen volgend jaar zeer moeilijk zou worden.

Begin deze maand had ook de Hoge Raad voor Financiën al gezegd dat het een optie was om het begrotingsevenwicht een jaar uit te stellen.

Vanuit de meerderheid kwamen ook al geluiden dat het begrotingsevenwicht tegen volgend jaar niet haalbaar zou zijn, enkel de liberalen Open VLD leken het voornemen niet te willen laten vallen.

De regering mikt er nu dus op om de begroting in het laatste jaar van de regeerperiode in evenwicht te hebben.

Kernkabinet maakt afspraken over communicatie en loyauteit ministers

Het federale kernkabinet heeft woensdagochtend afspraken gemaakt over de communicatie van de regeringsleden, na een paasvakantie vol relletjes binnen de meerderheid. De premier heeft daarbij 'gewezen op de loyauteit die ministers aan de dag moeten leggen binnen de meerderheid', luidt het.

Op het kabinet van de premier benadrukt men dat de regering 'de solide ambitie heeft om te blijven hervormen'. Daarom werden naast de communicatieregels ook werkafspraken gemaakt voor de komende drie maanden. Concreet plant premier Michel drie 'buitengewone thematische ministerraden', over veiligheid en justitie, over economie en werk, over sociale zaken en strijd tegen armoede. De eerste staat gepland voor 13 mei op Hertoginnedal.

'De eerste minister en het kernkabinet zullen de politieke en technische voorbereidingen van deze vergaderingen op zich nemen', luidt het nog.

