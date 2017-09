Regering heeft akkoord rond details effectentaks

De regering-Michel heeft vandaag op de ministerraad een akkoord bereikt rond enkele details van de veelbesproken effectentaks. Die heffing, een belasting van 0,15 procent op effectenrekeningen boven de 500.000 euro, was een onderdeel van het Zomerakkoord van de regering. Het idee kwam uit de koker van de premier en moest vooral CD&V paaien, want de christendemocraten eisten al lang een nieuwe vorm van 'rechtvaardige fiscaliteit'. N-VA en Open VLD waren van in het begin koele minnaars van de taks, maar zagen nog minder heil in de eerder door CD&V op tafel gelegde meerwaardebelasting.

Na enkele uitspraken van minister van Financiën Johan Van Overtveldt was evenwel onzekerheid ontstaan over de uitwerking van de heffing, die 254 miljoen moet opbrengen. Zo was afgesproken dat de belasting enkel gold voor effectenrekeningen van minstens een half miljoen euro, maar dan wel meteen voor het hele bedrag. Wie een effectenrekening ten belope van 499.900 had, bleef daardoor buiten schot. Van Overtveldt vreesde dat de Raad van State de regeling discriminerend zou noemen.

Bovendien was lang onduidelijk welke effectenrekeningen precies belast zouden worden. Eerder deze week was er sprake van dat ook niet-beursgenoteerde aandelen in het vizier zouden komen. Bij Open VLD en N-VA klonk het dat daardoor de kleine bakkers ook door de taks geraakt zouden worden, maar in Terzake deed CD&V-vicepremier Kris Peeters die insinuaties af als onzin. Hij waarschuwde ook dat het Zomerakkoord een geheel vormde. 'Als er een probleem optreedt rond een belangrijk stuk loop je het risico dat alles terug op tafel komt.'

Vandaag bevestigde de regering dat ze het akkoord 'loyaal' zou uitvoeren, en dat de heffing zou gelden vanaf de eerste euro op effectenrekeningen van minstens een half miljoen euro.

De taks zal gelden voor rijkspersonen en niet-rijkspersonen. Onder het toepassingsgebied vallen de kasbons, fondsen, beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde obligaties en de beursgenoteerde aandelen en warrants. Niet-beursgenoteerde aandelen vallen daar niet onder, waardoor aandelen in familiebedrijven dus buiten schot blijven.

De regering bevestigt ook dat de taks voor de begroting van volgend jaar 254 miljoen euro zal opleveren. Maar dat is hoogst onzeker nu niet-beursgenoteerde aandelen uit de boot vallen. De Tijd berichtte gisteren dat in dat geval de regering zowat de helft van de geraamde opbrengst zou kunnen mislopen.