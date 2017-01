Publifin-schandaal: PS doet Stéphane Moreau kiezen tussen job als ceo en burgemeesterschap

Dat heeft PS-voorzitter Elio Di Rupo gezegd na afloop van het partijbureau. De PS wil ook meer transparantie en controle op intercommunales en stelt striktere cumulregels voor.

Schandaal

Naar aanleiding van het schandaal bij Publifin, waar bepaalde mandatarissen gulle vergoedingen kregen voor prestaties die nooit werden geleverd, besprak de PS een reeks maatregelen die het goed bestuur in intercommunales en andere publieke instellingen moet aanscherpen.

Di Rupo zei dat er in het verleden al heel wat transparantiemaatregelen waren genomen. 'Desondanks blijkt dat er op sommige plaatsen nog situaties zijn die ontoelaatbaar zijn.' Daarom stelt de PS bijkomende maatregelen voor. In totaal gaat het om 21 maatregelen, die ofwel intern zullen doorgevoerd worden of met de coalitiepartners in Wallonië of Brussel besproken zullen worden om ze in de regionale parlementen te laten stemmen.

Zo zouden parlementsleden die ook andere mandaten hebben nooit meer mogen verdienen dan hun parlementair loon. De vergoedingen van intercommunales en andere bovengemeentelijke structuren zullen gescreend worden. Te hoge vergoedingen worden geplafonneerd, instellingen die hun nut niet bewijzen worden afgeschaft. Vergoedingen zullen ook voor iedereen publiek moeten worden.

Kiezen

De PS wil het onmogelijk maken om burgemeester of schepen te zijn en dat ambt te combineren met dat van leider van een bedrijf dat met publieke middelen werkt. Stéphane Moreau zal dus moeten kiezen.

De PS wil ook dat het publiek de vergaderingen van de raad van bestuur bij intercommunales kan bijwonen.