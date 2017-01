Publifin: PS roept leden op online poll te manipuleren

De Publifin-affaire die de Waalse politiek in zijn greep houdt, dijt steeds verder uit. Een van de grootste namen uit het dossier is Waals minister Paul Furlan (PS), wiens kabinetschef via schimmige constructies royale zittingsvergoedingen zou opgestreken hebben bij de intercommunale Publifin.

Op de website van de Franstalige krant La Libre liep een poll met de vraag of Furlan zijn mandaat in het Waals parlement naast zich neer moet leggen. De Franstalige socialisten voelden de bui hangen, en enkele mandatarissen besloten de PS-leden op te roepen Furlan te steunen. In een e-mail die al snel circuleerde op Twitter, vragen Charlyne Moretti en Philippe Tison om naar de website van La Libre te surfen en daar 'neen' te antwoorden op de poll. 'Een kleine klik voor een groot man,' klinkt het nog.

Eind december lekte in Le Vif uit dat de Waalse intercommunale Publifin, het vroegere Tecteo, een stelsel van riante vergoedingen had uitgewerkt voor vergaderingen van nep-adviesraden, waar de (veelal lokale) mandatarissen niet eens aanwezig moesten zijn. De bevoegde Waals minister van Lokale Besturen Paul Furlan (PS) eiste de onmiddellijke stopzetting van het systeem. De jongste dagen rolden in de nasleep van het schandaal een aantal koppen. Zowel de adjunct-kabinetschef van Furlan, Claude Parnementier, als de voorzitter van het deontologisch en ethisch comité van de cdH, dienden hun ontslag in.

Ook Paul Furlan zelf komt nu nadrukkelijk in het vizier, nadat hij voor het Waals parlement probeerde te verklaren hoe het kan dat hij niks afwist van de postjes van zijn kabinetschef - die was immers verplicht zijn functies te melden aan Furlan. De minister verklaarde niet op de hoogte te zijn. 'Ik had op de hoogte kunnen zijn, maar ik het niet geprobeerd.'