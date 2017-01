Publifin: Dermagne volgt Furlan op, Magnette wil komaf maken met 'honderden' mandaten

Paul Furlan (PS) neemt ontslag als Waals minister van Lokale Besturen na de Publifinaffaire. Pierre-Yves Dermagne volgt hem op.

(PS) neemt ontslag als Waals minister van Lokale Besturen na de Publifinaffaire. Pierre-Yves Dermagne volgt hem op. De socialisten in de raad van bestuur van Publifin volgen zijn voorbeeld.

Waals minister-president Paul Magnette kondigt aan dat hij komaf wil maken met 'honderden mandaten' en zinloze structuren.

De Waalse regering heeft donderdag een batterij maatregelen aangekondigd die een 'omwenteling' teweeg moeten brengen op het vlak van bestuur en ethiek binnen Wallonië. 'Honderden mandaten verdwijnen, de vergoeding van talloze mandaten wordt fors verlaagd of gewoon afgeschaft', kondigde minister-president Paul Magnette op een persconferentie aan.

Bij deze 'versterking van het juridisch kader' in Wallonië gaan ook 'zinloze structuren' op de schop. Bedoeling is ook de lijst mandaten die niet gecumuleerd kunnen worden, uit te breiden en het arsenaal aan controles en sancties te versterken. Magnette en viceminister-president Maxime Prévot (cdH) herinnerden er aan dat Wallonië in het verleden al dergelijke maatregelen heeft genomen. Het is zit hen dan ook hoog dat sommigen die regels hebben misbruikt. Een opvallende ingreep houdt in dat alle vergoedingen op naam worden gepubliceerd. 'We leven in een tijdperk waarin de vereisten rond transparantie het halen van de vereisten rond de bescherming van het privéleven', licht Magnette toe.

De aankondiging komt er nadat Paul Furlan, partijgenoot van Magnette, eerder donderdag ontslag nam als minister van Lokale Besturen. Magnette benadrukte dat Furlan geen fout heeft gemaakt en zich nooit in een positie bevond die tot een belangenconflict leidde. 'Het is een zeldzame, spontane geste. Ik ben ervan overtuigd dat we, wanneer de gemoederen zijn bedaard, zullen erkennen dat hij een excellent minister is geweest.'

Pierre-Yves Dermagne volgt Furlan op De 36-jarige Pierre-Yves Dermagne, schepen in Rochefort, volgt Paul Furlan op als Waals minister van Lokale Besturen, Toerisme en Sport. Christophe Lacroix neemt de portefeuille Energie over van Furlan, meldt La Libre Belgique. 'Dermagne is jurist en advocaat, essentiële kwaliteiten zijn dat', zegt PS-voorzitter Elio Di Rupo aan dezelfde krant. 'Hij kent heel goed de lokale dossiers als schepen van Rochefort en lid van de commissie Stedenbouw', klonk het. 'Ik heb een belangrijke opdracht toevertrouwd gekregen', reageerde Dermagne.

Vervolgens meldde de krant L'Echo dat alle socialisten in de raad van bestuur van Publifin ontslag namen. Eerst leek het erop dat alle leden dat zouden doen, maar dat bleek achteraf niet te kloppen.

De zaak draait rond de Waalse intercommunale Publifin, het vroegere Tecteo. Daar was een stelsel van riante vergoedingen uitgewerkt voor vergaderingen van nep-adviesraden, waar de, veelal lokale, mandatarissen niet eens aanwezig moesten zijn. De jongste dagen rolden in de nasleep van het schandaal al verschillende koppen. Zo verving de cdH al haar bestuurders in de intercommunale en riep ze de andere partijen op om hetzelfde te doen. De PS vroeg Stéphane Moreau dan weer om te kiezen tussen zijn job als ceo van Nethys, de operationele poot van de Luikse intercommunale Publifin, en zijn ambt als burgemeester van Ans. Eerder nam ook de adjunct-kabinetschef van Furlan, Claude Parmentier, ontslag, nadat Le Vif onthulde dat Parmentier, ook de burgemeester van Wanze, sinds eind juni 2013 meer dan 153.000 euro bruto kreeg als beheerder van Nethys.

Afgelopen weekend dienden MR en Ecolo al een motie in om Furlan te laten opstappen en niet te vervangen, maar die werd onontvankelijk verklaard, omdat meerderheidspartijen cdH en PS Furlan bleven steunen. Normaal gezien zou er vandaag een nieuwe versie van de motie worden gestemd, maar dat is dus niet meer nodig.

Wie is Paul Furlan?

Furlan is titelvoerend burgemeester van Thuin en behaalde een licentie overheidsmanagement aan de Luikse universiteit. Hij leidde een kmo gespecialiseerd in fiscaliteit, boekhouding en verzekeringen. De PS'er werd in 1994 verkozen in de gemeenteraad van Thuin. In 1999 werd hij Waals parlementslid en twee jaar later voorzitter van de Waalse vereniging van steden en gemeenten.

Furlan maakte deel uit van de jonge garde van PS'ers die door Elio Di Rupo naar voren werd geschoven na de crisis in Charleroi in 2005. Hij werd de woordvoerder voor Wallonië en in het Waals Parlement één van voorvechters van hervormingen na het schandaal van La Carolorégienne.

Als hij in 2009 voor de derde maal verkozen wordt in het Waals Parlement lijkt hij voorbestemd te zijn als fractieleider, maar treedt hij toe tot de Waalse regering, waar hij bevoegd wordt voor de materies die hem zeer vertrouwd zijn: lokale besturen, stedenbeleid en toerisme. Hij voert een modernisering van de provincies door, richt het Gemeentelijk Investeringsfonds op en sleutelt aan het bestuur van de intercommunales.