'De waarheid over Publifin moet bovenkomen'

Vanwaar dat pleidooi? De Waalse regering heeft toch maatregelen tegen de wantoestanden bij Publifin in het vooruitzicht gesteld?

STÉPHANE HAZÉE (Ecolo-fractievoorzitter in het Waals parlement): Wij willen óók maatregelen, maar eerst moet de waarheid bovenkomen. De nepadviesraden waarin PS-, CDH- en MR-verkozenen zitting hadden, en waarvoor ze vorstelijke vergoedingen kregen; en hoe zit het met de Waalse politici die hun mandaat combineren met vetbetaalde operationele functies bij Publifin, en die dan via allerhande fiscale handigheidjes onder de wettelijke inkomensgrens proberen te blijven? We willen de onderste steen boven keren.

