Politie neemt extra veiligheidsmaatregelen op Tomorrowland

In Boom en Rumst gaat vrijdag de dertiende editie van Tomorrowland van start. Gespreid over twee weekends worden er in totaal bijna 400.000 bezoekers uit binnen- en buitenland verwacht. Aangezien er in ons land nog steeds een verhoogd dreigingsniveau van kracht is, neemt de federale politie extra veiligheidsmaatregelen.