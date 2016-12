Pokémon Go: 'Veel leuker dan alleen thuis zitten'

Steven Eysermans: Het doel van het spel is om zo veel mogelijk Pokémon te vangen. Dat zijn kleine, getekende wezentjes die op het scherm van je smartphone bovenop de echte wereld worden geprojecteerd. Jouw Pokémon vormen een soort privéleger waarmee je tegen andere spelers kan vechten. Zelf heb ik 130 van de 142 exemplaren, waaronder een zeldzame Dragonite. Zo'n moeilijk te vinden exemplaar kun je op twee manieren te pakken krijgen. Je moet of veel geluk hebben bij het vangen of hem zelf kweken, door opdrachten uit...