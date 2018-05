Open Vld: 'Niemand met pensioen onder zestig'

Officieel wordt er niet meer over brugpensioen gesproken, maar over het 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag' (SWT). In het algemeen kan je daar pas instappen vanaf 62 jaar, maar werknemers die hun job verliezen omdat hun bedrijf met economische problemen kampt, krijgen een uitzondering: zij kunnen al op hun 56ste stoppen met werken.

Dat blijft niet zo. Eerder werd al afgesproken dat de leeftijdsgrens voor hen tegen 2020 wordt opgetrokken tot 60 jaar. Maar Egbert Lachaert (Open Vld) gelooft niet dat het zover zal komen. Het zijn de sociale partners die dit moeten regelen, en zij lapten de door de regering bepaalde timing eerder al aan hun laars. 'Normaal zou de grens nu op 58 moeten liggen.'

Opdat de instapleeftijd voor deze groep écht 60 jaar wordt, dient Lachaert een wetsvoorstel in om dit te regelen, volgens Het Laatste Nieuws al vanaf begin 2019 bovendien.