Officiële sponsors Voetbalbond uiten in gezamenlijke brief bedenkingen bij Damso

Ze zal er bij de Voetbalbond op aandringen die beslissing ongedaan te maken. Dat heeft minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) donderdag in de Kamer aangekondigd. Proximus is één van de sponsors van de Voetbalbond.

Minister De Croo is zelf geen grote fan van Damso. Op de keuze voor de Brusselse rapper kwam al heel wat kritiek omwille van zijn vrouwonvriendelijke teksten. En ook de vicepremier vindt die 'vulgair'. "Maar voor mij mag Damso zingen wat hij wil. Ik ben een liberaal en het laatste waar we voor pleiten, is censuur", antwoordde De Croo op een vraag van An Capoen (N-VA).

Maar de discussie gaat voor de minister over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Voetbalbond, waarbij hij verwees naar het Sociaal Charter van de KBVB. "Het zou de Voetbalbond sieren moesten ze toegeven dat ze een foute keuze hebben gemaakt", vindt De Croo.

Proximus heeft de minister intussen laten verstaan hoezeer eerbied voor elk individu, vrouwvriendelijkheid en gendergelijkheid waarden zijn die het als bedrijf wil uitdragen en dat het bedrijf van haar partners verwacht dat ze dezelfde waarden onderschrijven.

Topvrouw Leroy heeft te kennen gegeven dat ze expliciet afstand neemt van de keuze voor Damso en erop zal aandringen die beslissing te wijzigen, aldus De Croo.

Kort na de mededeling van De Croo in de Kamer berichtte Het Laatste Nieuws op zijn website dat ook AB Inbev zich niet kan vinden in de keuze voor Damso.

De Leuvense biergigant zal de Voetbalbond aansporen om de keuze voor Damso te herzien, zo bevestigt woordvoerster Fleur Poets op HLN.be.

Dinsdag zitten de sponsors met de bond rond de tafel. Na de vergadering zullen ze bekijken of ze met de rapper willen doorgaan.

Later op de dag raakte bekend dat all officiële sponsors van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een gezamenlijke brief gericht aan de bond, waarin ze benadrukken 'ernstige bedenkingen' te hebben bij de keuze van de KBVB voor rapper Damso als zanger van de Belgische hymne voor de wereldbeker in Rusland. Ze willen daarover met de voorzitter van de KBVB dinsdag in gesprek gaan, zeggen ze in de brief die Belga kon inkijken.

De sponsors ontvingen een brief van de Vrouwenraad. De aanleiding van die brief betrof de keuze voor de rapper Damso als zanger van de Belgische Hymne voor de wereldbeker in Rusland. In vorige liedjesteksten liet de rapper zich op expliciete wijze seksistisch en onrespectvol tegenover vrouwen uit.

'Als maatschappelijk verantwoorde bedrijven dragen we allen inclusie en gendergelijkheid hoog in het vaandel. Als officiële sponsors van de Koninklijke Belgische Voetbalbond hebben we daarom ernstige bedenkingen bij de keuze van de KBVB voor deze artiest', klinkt het.

De brief is ondertekend door Jean-Jacques Velkeniers, Business-Unit President Europe West AB-Inbev, Rik Vandenberghe, CEO BESIX Group, Peter Henrich, CEO en voorzitter BMW Group Belux, Geoffroy Gersdorff, Secretaris-Generaal Carrefour België, Ben Bijnens, Country Manager Coca-Cola Services Belux, Lies Eeckman, Marketing Director Benelux Devos Lemmens, Marleen Nijsten, Marketing Director EDF Luminus, Luc De Schrijver, General Manager Belux GLS, Erik Van Den Eynden, CEO ING Belgium, Jannie Haek, CEO Nationale Loterij, Dominique Leroy, CEO Proximus, en Axel Smits, Territory Senior Partner & Chairman, PwC Belgium.