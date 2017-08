'Nog voor de taks op effectenrekeningen geïnd kan worden, staat hij al op de helling'

Voor ze wel en goed geïnd kan worden, dreigt de taks op effectenrekeningen - de zogenoemde grote trofee van het Zomerakkoord op weg naar een eerlijke fiscaliteit - een slag in het water te worden. De regering heeft zelfs geen flauw benul van hoeveel mensen in dit land over een effectenrekening beschikken. Zo staan de geraamde inkomsten - geschat op 254 miljoen euro - amper een maand na het begrotingsakkoord op de helling. Van een goede huisvader gesproken. Intussen heeft zowel N-VA als Open VLD duidelijk gemaakt dat ze zelfs niet wil dat die gegevens bekend raken, in naam van de privacy. Tja.

Nochtans is transparantie over inkomen uit financieel vermogen en transacties niets meer dan de huidige internationale standaard. Vandaag al spelen Belgische banken de nodige informatie over dividenden, interesten en saldi op rekeningen van niet-Belgen door aan buitenlandse belastingdiensten. En omgekeerd leveren buitenlandse banken de nodige informatie aan onze fiscus over Belgen onder hun klanten. Deze herfst zal ons land zo inlichtingen verkrijgen uit 61 landen en zullen Belgische banken informatie uitwisselen naar 54 landen. Het zwarte - letterlijk - gat blijven evenwel Belgen met effectenrekeningen en aandelen bij Belgische banken. Daar weten onze fiscus vandaag niets over.

Vandaag is een groot deel van je belastingaangifte vooraf ingevuld door de belastingdienst zelf. Werkgevers geven immers netjes door wat je verdient. Transparantie geldt om je eerlijke bijdrage te berekenen. Waarom is er dan die transparantie niet voor zij die geld verdienen met geld? Waarom wordt de lat niet gelijk gelegd voor inkomsten uit arbeid en kapitaal? Om privacyredenen, zoals N-VA en Open VLD vinden? De bescherming van onze privacy bestaat er net in dat de belastingdienst de gegevens waarover hij beschikt beschermt, niet dat om die gegevens aan de fiscus te onthouden om belastingen niet correct te innen.

Dé oplossing om achterpoortjes te sluiten en ervoor zorgen dat iedereen eerlijk bijdraagt zodat anderen niet te veel moeten betalen, is net die lijn doortrekken: volledige transparantie over rekeningen waar je geld mee verdient. Zo weet de belastingdienst perfect wie de taks verschuldigd is en wie niet. Maar zolang dat niet gebeurt, kun je zonder zorgen aandelen spreiden over verschillende effectenrekeningen zodat voor geen enkele effectenrekening de drempel van 500.000 euro wordt overschreden. Zonder die transparantie is de nieuwe zogenaamde rijkentaks nu al een doodgeboren kind en wacht hetzelfde lot als de speculatietaks. 0,0 opbrengst. Met alle gevolgen van dien. Een begroting met gaten, die naderhand opgevuld worden door steeds weer dezelfde mensen te laten betalen of te besparen in onze sociale zekerheid. Het is simpel: als het de regering menens is om een kleine bijdrage (0,15%) te vragen van wie meer dan 500.000 euro aan (beursgenoteerde) aandelen bezit, dan dwingt ze onze banken de fiscus in te lichten over de bedragen op effectenrekeningen.