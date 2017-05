Nieuwe regels voor islamleerkrachten in Vlaanderen

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) noemt het akkoord dat ze hierover met de Moslimexecutieve bereikte een historische doorbraak. Het zorgt er immers voor dat toekomstige islamleraars voortaan een erkende opleiding in het hoger onderwijs zullen moeten volgen. Leerkrachten die islamles willen geven in de basisschool of tot en met het vierde middelbaar, kunnen terecht in één van de vijf instellingen die nu al islamonderwijs aanbieden binnen de lerarenopleiding. Maar voor derde graad is voortaan een masterdiplomavereist.

De Moslimexecutieve heeft nu de opleiding islamitische theologie die de KU Leuven aanbiedt, erkend. Zo kan het volgen van deze opleiding leiden tot een vereist bekwaamheidsbewijs.

Het aantal Vlaamse leerlingen dat islamonderwijs volgt, stijgt exponentieel. Op tien jaar tijd is het aandeel verdubbeld van 3,2 procent in 2005-2006 tot 6,8 procent vorig jaar. De cijfers verschillen van streek tot streek. In steden met veel diversiteit volgt soms meer dan 90 procent van de klas islamitische godsdienst.