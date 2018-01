New York Times noemt Theo Francken de 'Flemish Trump'. 'Come again?!'

De gerenommeerde krant noemt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken "the Flemish Trump". De krant haalt de mosterd bij CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy, die de communicatiestijl van Francken vergeleek met die van de Amerikaanse president Donald Trump. Francken zelf is niet opgezet met de vergelijking. "Come again?", schrijft hij op twitter.

Hij antwoordt met een interview dat eerder op Terzake werd uitgezonden - voor de gelegenheid ondertiteld in het Engels - waarin hij zegt dat hij 'niet tegen migratie is en dat ook nooit is geweest'. Eerder noemde The Washington Post de staatssecretaris al een 'anti-immigratie hardliner'.