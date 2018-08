N-VA: 'Op griffies slingeren nog honderden illegale wapens rond'

De overheid vernietigt in beslag genomen wapens met te veel vertraging en dat is onveilig, hekelt de N-VA. De partij stelt een oplossing voor. 'Geef wapenhandelaars de taak illegale wapens te vernietigen', zegt N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote vrijdag in De Tijd.