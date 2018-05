N-VA klaagt SP.A'er aan voor perslek na dodelijke ontploffing

Het zou gaan om de informatie dat OCMW-medewerkers de dienst Woontoezicht eerder al hadden gealarmeerd over de erbarmelijke staat van de ontplofte woning. Maar Woontoezicht, dat onder de bevoegdheid van burgemeester Bart De Wever (N-VA) valt, vond een controle niet prioritair.

OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) heeft nu een klacht ingediend tegen Johan Peeters. Het raadslid is al verhoord door de federale politie, net als drie OCMW-medewerkers, en de Antwerpse procureur moet nu beslissen of hij Peeters zal vervolgen. De SP.A'er wilde aan Het Laatste Nieuws niet reageren, om het onderzoek niet in het gedrang te brengen.