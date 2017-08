MR wil ontkenning van Rwandese genocide strafbaar maken

Sinds de negationismewet van 1995 is het strafbaar om de Holocaust of de jodenvervolging door nazi-Duitsland te ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goed te keuren. De Franstalige liberalen van MR willen nu een gelijkaardige regeling uitwerken voor de Rwandese genocide van 1994. Sinds 2009 ijveren de Rwandese autoriteiten en verenigingen van overlevenden dat er zo'n wet komt. In april 2016 herhaalde de ambassadeur van Rwanda in België die boodschap.

'De genocide ontekennen is de slachtoffers een tweede keer doden en dus het leed van de overlevenden en hun nakomelingen aanwakkeren. Het betekent ook zware schade toebrengen aan de collectieve nagedachtenis van de genocideslachtoffers en aan de democratische principes waarop onze samenleving is gebaseerd', zegt Gilles Foret, auteur van het wetsvoorstel. Het voorstel is gericht op mensen die de misdaden van het Hutu-regime in 1994 ontkennen, schromelijk minimaliseren, vergoelijken of goedkeuren.

De MR wil het voorstel bij het begin van politieke jaar voorleggen aan de andere fracties en zegt open te staan om over de tekst te discussiëren. Die discussie is niet uitgesloten want de tekst spreekt van de 'volkerenmoord door het Hutu Power-regime', met name de beweging en ideologie die ijverde voor een Rwanda dat etnisch gezuiverd was van Tutsi's.

'Dat is choquerend! Het gaat om een belangrijke tekortkoming. Zelfs de Verenigde Naties hebben het over genocide tegen de Tutsi's. Je moet een kat een kat noemen, anders krijg je een amalgaam. We noemen de jodenvervolging ook niet de Duitse of Europese genocide. Je kan geen misdaad tegen de menselijkheid definiëren zonder de slachtoffers te noemen', aldus Deo Mazina, voorzitter van Ibuka België, een organisatie van overlevenden van de genocide.

In een reactie benadrukt Gilles Foret dat zijn voorstel betrekking heeft op de afslachting van Tutsi's en gematigde Hutu's. 'Als dat niet zo zou zijn, zouden we het omgekeerde bereiken van wat we willen. Ik hoop niet dat de overlevenden denken dat we een stap achteruit zetten. Dat is absoluut niet de bedoeling', aldus Foret.