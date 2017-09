Mayeur neemt op 25 september ontslag als gemeenteraadslid

'Hij zal op 25 september ontslag nemen', zo zei Close, die zelf op 20 juli de fakkel overnam van Mayeur. Mayeur moest zijn sjerp afstaan nadat hij in opspraak was gekomen in het Samusocial-schandaal. In de gemeenteraad zal het zitje van Mayeur overgenomen worden door Sonia Lhoest (PS) uit Neder-over-Hembeek.

Close pleitte tijdens zijn interview op Bel-RTL ook voor beter overleg tussen het Brusselse gewest en de gemeenten 'om te vermijden dat alle werven op hetzelfde moment starten'. Door de opeenstapeling van wegenwerken draait het Brusselse verkeer sinds het einde van de zomervakantie vaak in de soep.

Ook het spoor kan nog beter, meent Close. Zo moet het GEN (Gewestelijk ExpresNet) absoluut verder ontwikkeld worden. '80 procent van het GEN is er. We zouden alle Brusselse stations al kunnen activeren', meent Close.