Jong VLD wil af van lijststem

Niet de plaats op de lijst, maar de inhoudelijke sterkte van de kandidaten moet doorslaggevend zijn, is de achterliggende redenering. Het is een van de voorstellen voor politieke vernieuwing van de jongerenpartij. "Politieke partijen moeten dringend open durven staan voor vernieuwing. Anders zijn ze over tien jaar verdwenen", zegt voorzitter Maurits Vande Reyde.

Politieke vernieuwing. Het is een "hot topic" in de Wetstraat. Er is in de Kamer ook een heuse werkgroep rond opgericht. Jong VLD doet alvast een aantal voorstellen die het ook op tafel wil leggen tijdens het congres van moederpartij Open Vld in november. "We zien te weinig vernieuwing en diversiteit", zegt voorzitter Maurits Vande Reyde. De jong-liberalen stellen twee concrete dingen voor. Zo moet de lijststem weg. Vande Reyde: "We snappen eigenlijk niet dat dit democratisch anachronisme nog bestaat. Een lijststem zorgt ervoor dat de volgorde waarin kandidaten zich presenteren heel bepalend wordt voor wie verkozen wordt. Wij willen kandidaten gewoon in willekeurige volgorde. Bij elektronisch stemmen kan dat zelfs verschillen voor elke kiezer. Daardoor telt de inhoudelijke sterkte van kandidaten en niet langer zijn of haar plaats op de lijst".

Open Vld een betere afspiegeling worden van de maatschappij

Vande Reyde wil ook de interne lijstvorming bij Open Vld laten omgooien. Nu speelt de tijd die men in de partij zelf spendeert daarbij een te grote rol, terwijl politiek engagement volgens hem veel meer is. "Jonge en oude vernieuwers, gevestigde waarden, mensen binnen en buiten de partijwerking: iedereen die de vrijheidswaarden van onze liberale beweging genegen is, moet de kans krijgen om ze te vertegenwoordigen, Niets is daarbij voor de eeuwigheid. Als een Bart Baeck (jonge ondernemer van het jaar) het beter denkt te doen dan Patrick Dewael, moet er een kans zijn om dat voor te leggen aan onze brede beweging", klinkt het.

Verder moet Open Vld een betere afspiegeling worden van de maatschappij en moet de partij bijgevolg diverser worden. "Dat onze moederpartij bijvoorbeeld momenteel geen enkel Kamer- of Vlaams parlementslid telt met allochtone roots, is eigenlijk niet normaal", besluit Vande Reyde.