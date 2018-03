Jinnih Beels trekt Antwerpse SP.A-lijst in oktober

Jinnih Beels kwam in oktober als onafhankelijke de Antwerpse kartellijst Samen versterken. De voormalig commissaris koos voor de socialisten na het uiteenvallen van het samenwerkingsverband tussen SP.A en Groen.

Tom Meeuws is lokaal voorzitter van de SP.A in Antwerpens, en zal in oktober dus op de tweede plaats staan. Hij kwam in opspraak na het uitlekken van details over zijn vertrek bij De Lijn en zijn contacten met projectontwikkelaars.

Dadelijk meer.