Hugo Matthysen: 'Ik kán simpelweg niet 100 procent serieus schrijven en zijn'

Als Hugo Matthysen zin heeft in raffinement, dan versterkt hij de rangen van zijn rockband The Clement Peerens Explosition met Tine Embrechts en Karlijn Sileghem. En dan maken ze als muziektheater vermomde comedy. Onbevreesd is hun nieuwe worp.