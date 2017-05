Homans: 'Niet blind moskeeën erkennen'

Zoals bekend besliste Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) om voorlopig geen moskeeën meer te erkennen. Eerst laat ze de procedure voor de erkenningen tegen het licht houden door een extern bureau. In De Zondag zegt Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) de N-VA-minister niet te begrijpen en haalt daarbij het voorbeeld aan van zijn eigen stad.

'Het moskeebestuur hier is onlangs volledig vernieuwd. Dat zijn nu allemaal mensen die goed geïntegreerd zijn en Nederlands spreken. Ze hebben een prima erkenningsdossier klaar, maar krijgen nu te horen dat ze geen kans maken. Dat is problematisch. Als je niets erkent, zet je correcte moskeeën op dezelfde lijn als radicale moskeeën', aldus Van Quickenborne. 'Hoe kan je dit nu uitleggen aan moslims die het goed menen? Homans kan een voorbeeld nemen aan Geert Bourgeois: hij geeft een sterk signaal door elk jaar een moskee te bezoeken op het Suikerfeest.'

In De Zevende Dag op Eén herhaalde Homans de Staatsveiligheid absoluut niet te wantrouwen en toonde ze er begrip voor dat de focus van de dienst na de aanslagen van 22 maart is verschoven naar andere prioriteiten. Homans kan naar eigen zeggen ook de retoriek volgen dat je beter een moskee erkent waarop je dan controle kan uitoefenen, dan dat er een 'garagemoskee' ontstaat waarop je geen enkel zicht hebt. Voorwaarde is dan wel dat je controle hebt en daarover zegt de minister dat ze onvoldoende en niet regelmatig genoeg informatie doorkrijgt over de Vlaamse erkenningscriteria.

Bovendien is de procedure vandaag onduidelijk, getuige de vragen die ze vanuit de lokale besturen en provincies krijgt over wat precies hun rol is. Ze ontkent overigens dat het tegenhouden van de erkenningen bedoeld is om applaus te krijgen van de rechtsere achterban. 'Populistisch', noemt ze die opmerking. Homans merkt op dat er moskeeën zijn zonder erkend bestuur. 'Ik had de procedure kunnen opstarten om die erkenningen in te trekken, maar heb dat niet gedaan.'