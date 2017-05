Van Quickenborne: geen begrip voor Homans en njet tegen meerwaardebelasting van CD&V

'Vlaanderen is vaak in hetzelfde bedje ziek als België, en hier is de PS niet aan de macht.' Vincent Van Quickenborne, kamerlid voor Open Vld en burgemeester van Kortrijk, ziet weinig heil in de confederale plannen van N-VA. Ook de andere coalitiepartners krijgen lik op stuk. Lees hieronder de opvallendste fragmenten, en lees het volledige interview op de website van De Zondag.

Over Vlaams minister Liesbeth Homans, die geen moskeeën meer wil erkennen

Van Quickenborne: 'Ik begrijp Homans echt niet. Die erkenning is een belangrijk instrument voor goede moskeeën. Ik zie dat in mijn stad. Het moskeebestuur hier is onlangs volledig vernieuwd. Dat zijn nu allemaal mensen die goed geïntegreerd zijn en Nederlands spreken. Ze hebben een prima erkenningsdossier klaar, maar krijgen nu te horen dat ze geen kans maken. Dat is problematisch. Als je niets erkent, zet je correcte moskeeën op dezelfde lijn als radicale moskeeën.'

Delen Ik begrijp Homans echt niet.

'Kijk, de moslimgemeenschap in Kortrijk, die zowat vijfduizend mensen telt, kent mij zeer goed. Zij weten dat ik niet tolereer dat godsdienst boven de staat komt te staan. Maar zij vragen in ruil, en terecht, een perspectief, het gevoel dat ze aanvaard worden als ze zich daaraan houden. En dat krijgen ze niet. Ik weet dat mijn collega's van N-VA in Kortrijk dat ook betreuren. Hoe kan je dit nu uitleggen aan moslims die het goed menen? Homans kan een voorbeeld nemen aan Geert Bourgeois: hij geeft een sterk signaal door elk jaar een moskee te bezoeken op het Suikerfeest.'

Over de ruzies in de regering-Michel en de meerwaardebelasting die CD&V wilt

Uw partij komt moeilijk uit de verf in de regering. Bent u het slachtoffer van de broedertwist tussen N-VA en CD&V?

Delen De meerwaardebelasting komt er niet. Dat zou een slechte zaak zijn voor onze economie.

Van Quickenborne: 'Niet akkoord. Zijn wij het slachtoffer omdat we geen ruzie maken? Ik ben heel tevreden over het economisch parcours van deze regering dat een liberaal parcours is waarvan wij de motor zijn. Kijk naar de jobcreatie en het succes van de flexi-jobs. Kijk naar de verlaging van de sociale bijdragen. Dat wij soms nog verder willen gaan, ja, dat klopt. Zie de afschaffing van de ecocheques. Wij zijn de voorhoede van economische vernieuwing. En vroeg of laat volgen de andere partijen. Idem voor de verlaging van de vennootschapsbelasting. De regering moet tegen de zomer een groeipact klaar hebben. Dat moet daarin vervat zitten, net als een verdere verlaging van de lasten op arbeid.'

In ruil voor een meerwaardebelasting?

Van Quickenborne: 'Neen. Dat komt er niet. Dat zou een slechte zaak zijn voor onze economie.'

Over het confederalisme dat N-VA predikt

N-VA-voorzitter Bart De Wever haalde deze week zijn communautaire plannen van onder het stof. Vindt hij in u een medestander?

Van Quickenborne: 'Neen. Ik vind het vreemd dat er weer naar de PS verwezen wordt alsof die alle realisaties zou terugschroeven. Mocht Vlaanderen nu het grote walhalla zijn, dan zou ik dat nog begrijpen. Maar Vlaanderen is vaak in hetzelfde bedje ziek als België, trage besluitvorming, ingewikkelde structuren, en hier is de PS niet aan de macht. Maar goed, dat is de ware aard van het beestje dat naar boven komt. Onze ware aard is de economie. De kiezer zal een duidelijke keuze hebben.'