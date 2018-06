Gezinsbond wil verplicht opvoedplan voor gescheiden ouders

Na de zomer wordt het makkelijker om te scheiden. Als partners erin slagen een goede regeling uit te werken, dan moeten ze niet meer in persoon voor de rechtbank verschijnen. Een dossier indienen zal volstaan. De Gezinsbond vindt de makkelijkere echtscheiding een goede zaak, maar benadrukt dat kinderen er niet per se beter van worden. 'Op dit moment weten we dat een op de vier gescheiden ouders er niet in slaagt om over hen te communiceren', zegt Erika Coene van de Gezinsbond. 'Die dialoog is nochtans cruciaal voor het welbevinden van kinderen.'

Met een lijvig dossier hoopt de bond beleidsmakers er eindelijk van te overtuigen om werk te maken van een verplicht ouderschapsplan. Zo'n plan moet ouders doen stilstaan bij de gevolgen van hun keuze. Een aantal belangrijke afspraken worden hierin vastgelegd, zoals de kosten en de verblijfsregeling van de kinderen. Het plan van de Gezinsbond krijgt in de krant steun van verschillende onderzoekers en van het kinderrechtencommissariaat.