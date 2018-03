'Geen vroegtijdige conclusies trekken over centraal aanmeldingsregister'

Beide steden vragen wat tijd voor een evaluatie van het systeem, maar willen wel dat er lokaal kan blijven beslist worden over de criteria van het digitale inschrijvingssysteem. Dat meldt het kabinet van minister van Onderwijs Hilde Crevits na afloop van een vergadering met de bevoegde onderwijsschepenen van Antwerpen en Gent.

Gent en Antwerpen voeren dit jaar een digitaal inschrijvingssysteem voor het secundair onderwijs in. Ouders geven daarbij online hun voorkeur in en daarna is er een lotingssysteem dat bepaalt wie waar een plaats krijgt. In Antwerpen worden de resultaten pas op 23 maart verwacht, maar in Gent was dat vrijdag al het geval en veroorzaakte de uitkomst de nodige commotie. Een aantal ouders stapt zelfs naar de rechter om het inschrijvingssysteem aan te vechten.

Gents onderwijsschepen Elke Decruyenaere (Groen) en minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gingen maandag eerst op Twitter in discussie over de kwestie. Nadien volgde een overleg op het kabinet van minister-Crevits. Daarbij zat ook Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld) mee aan tafel.

'Er is twee uur intensief vergaderd. Minister Crevits heeft Antwerpen en Gent bedankt dat ze voortrekker willen zijn voor het centrale aanmeldingssysteem in het secundair onderwijs. Beide steden hebben ook gevraagd geen vroegtijdige conclusies te trekken. Ze vragen eigenlijk wat tijd om het systeem te evalueren. De resultaten van Antwerpen zullen er trouwens pas op 23 maart zijn. In april volgt een nieuw gesprek', klinkt het op het kabinet-Crevits.

Volgens minister Crevits bestaat er een duidelijke vraag om te werken met één digitaal inschrijvingssysteem en één uniforme inschrijvingsdatum. 'Tegelijk vragen de steden om lokaal te kunnen beslissen welke criteria men laat doorwegen', klinkt het.

Verder is er volgens Crevits binnen de Vlaamse regering een principieel akkoord om vanaf volgend schooljaar bij een sterke stijging van het aantal leerlingen al een hertelling mogelijk te maken in oktober. Op die manier kan er in de toekomst sneller ingespeeld worden op lokale (capaciteits)noden.