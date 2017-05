Francken 'recycleert' Tilburgse gevangeniscellen

Dat schrijft staatssecretaris Francken dinsdag op zijn blog.

De Belgische regering huurde jarenlang gevangeniscellen in het Nederlandse Tilburg om zo de overpopulatie in de Belgische gevangenissen te verlichten. Eind 2016 liep het huurcontract met de Nederlanders af en keerden 360 gedetineerden terug naar Belgische gevangenissen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zegt dat hij al maanden een akkoord op zak heeft met de Nederlandse overheid om een belangrijk deel van de gevangenis van Tilburg te recupereren. "We demonteren en transporteren met Defensie binnenkort 144 Tilburgse cellen en plaatsen ze in Antwerpen (Zandvliet), waar we er een nieuw gesloten centrum voor criminele illegalen mee construeren", schrijft de N-VA-staatssecretaris op zijn blog. Francken: "Deze cellen hebben een metalen containerstructuur en zijn in goede staat. Deze recyclage is veel goedkoper dan een volledige nieuwbouw en dus een besparing van miljoenen."

Francken dankt zijn Nederlandse collega's "voor de opportuniteit en de jarenlange goede samenwerking".