'Francken en N-VA zijn groots in hun tweets, maar klein op terrein'

Francken verwijt Clerfayt er een knuffelpolitiek op na te houden en een 'electoraal spelletje om ter grootste humanist' tegenover migranten te spelen.

'Zijn uitlatingen zijn schandalig en leugenachtig', reageert Clerfayt in een persbericht.

'Compleet fout'

De Schaarbeekse burgervader kaatst de bal terug. 'Het is beledigend en compleet fout om te zeggen dat de gemeente Schaarbeek al maanden niets doet. Sinds het begin trekken we aan de alarmbel bij de federale regering, maar daar valt alles in dovemansoren. Al onze voorstellen worden systematisch verworpen', verklaart Clerfayt.

De politie van de zone Brussel Noord werd ook op de korrel genomen door Francken, maar Clerfayt wil hem eraan herinneren dat het de spoorwegpolitie, onder de bevoegdheid van minister Jan Jambon, is die de orde moet verzorgen in het rond het station Brussel-Noord.

Hard

Een constructief overleg tussen alle partijen lijkt vrijwel onmogelijk geworden. 'Theo Francken en de N-VA zijn groots in hun tweets, maar klein op terrein', stelt Clerfayt. 'Ze provoceren, laten de problemen verrotten en buiten ze uit terwijl ze zelf niets doen. Deze vorm van communiceren zal hun kiezers een plezier doen, maar het is een beknopte visie die de trieste realiteit van de situatie aan het Noordstation negeert.'

Eerder had ook Brussels minister Pascal Smet (SP.A) gereageerd dat Francken, die weigert de factuur voor de Brusselse opvang van transitmigranten te betalen, 'de job moet doen waarvoor hij betaald wordt en dat is die mensen opvangen via de asielprocedure of terugleiden naar hun land van herkomst of een ander Europees land. Dat zijn exclusief federale bevoegdheden.'

'Als er kampen ontstaan, is dat omdat Francken zelf zijn job niet doet', besluit Smet.