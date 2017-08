Fipronil: 'Lidstaten moeten EU onmiddellijk notificeren bij bedreiging volksgezondheid'

Op 20 juli trok België aan de alarmbel en bracht het de Commissie en de andere lidstaten er via het snelle waarschuwingssysteem van op de hoogte dat er een besmettingsincident was vastgesteld. Woordvoerster Mina Andreeva benadrukte dinsdag tijdens de dagelijks persbriefing van de Commissie dat Europa vóór die datum via geen enkel kanaal informatie had ontvangen over met fipronil besmette eieren.

De Europese wetgeving verplicht de lidstaten meteen alarm te slaan als ze weet hebben van een bedreiging van de volksgezondheid. Als zou blijken dat België - of een ander land - te lang heeft gewacht, kan de Commissie een inbreukprocedure openen. Maar dat is voorlopig niet aan de orde. 'U bent er van op de hoogte dat er een onderzoek gaande is, precies om na te gaan wanneer de Belgische autoriteiten op de hoogte waren', zei Andreeva na nieuwe vragen over de mogelijke te trage reactie van ons land. Maandag al maakte de Commissie duidelijk dat ze de gerechtelijke onderzoeken in de betrokken lidstaten afwacht en zelf geen onderzoek voert.

Vandaag zal de bevoegde commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, de Litouwer Vytenis Andriukaitis, contact opnemen met Belgisch minister van Landbouw Denis Ducarme. Eerder had hij al de Duitse minister Christian Schmidt en de Nederlandse staatssecretaris Martijn van Dam aan de lijn over het fipronilschandaal. Ook Ducarme en Schmidt pleegden al overleg, naar van Dam stuurde Ducarme een brief.

Tijdens hun onderhoud spraken Ducarme en Schmidt maandag af om sneller informatie uit te wisselen en verbindingsofficieren in te zetten. 'Dat wil zeggen dat Duitse ambtenaren zowel naar Nederland als naar België zullen trekken en ter plaatse een 'foto' van het onderzoek zullen maken, zodat we nog sneller kunnen reageren', legde Schmidt uit tijdens een radio-interview met Antenne Bayern. De inzet van een Belgische verbindingsofficier hangt af van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), maakte Ducarme na zijn gesprek met Schmidt al duidelijk.

De Belgische en Duitse ministers plegen dinsdag opnieuw overleg. Schmidt, die zaterdag fel uithaalde naar het FAVV omdat het te laat het Europese waarschuwingssysteem zou hebben aangesproken, wil de kwestie naar het Europese niveau tillen, zei hij intussen aan Reuters. 'In juni op de hoogte zijn en pas eind juli informatie overmaken, dat is niet de bedoeling van het systeem. Dat is niet acceptabel en kan niet zo blijven duren.' Schmidt wil de zaak aankaarten bij de Europese Commissie en tijdens de Europese ministerraad. De volgende (informele) vergadering van de landbouwministers vindt plaats van 3 tot 5 september in de Estse hoofdstad Tallinn.