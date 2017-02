Filip Dewinter weer op missie in Syrië

Vlaams-Belangkopstuk Filip Dewinter is helemaal gebeten door de microbe van de internationale politiek. Van 1 tot 8 februari is hij(opnieuw) in Syrië. Een week lang is Filip Dewinter de leider van een informele 'parlementaire delegatie'. Naast Dewinter zelf zijn diens partijgenoten Jan Penris (kamerlid) en Frank Creyelman (voormalig Vlaams Parlementslid) mee alsook kamerlid Aldo Carcaci van de Parti Populaire.

...