FANC over 'scheurtjesreactoren': 'De veiligheid van Doel 3 en Tihange 2 is gegarandeerd'

Dat zegt woordvoerder Sylvain Jonckheere, nadat de nucleaire waakhond vanochtend een delegatie van actiegroepen uit België, Duitsland en Nederland over de vloer kreeg.

De actiegroepen kwamen vanochtend een petitie met 500.000 handtekeningen afgeven aan FANC-topman Frank Hardeman. Daarin eisen ze dat 'scheurtjesreactoren' Doel 3 en Tihange 2 stilgelegd worden tot 'onomstotelijk bewezen' is dat de veiligheid van de werknemers en burgers is gewaarborgd.

'We hebben die delegatie inderdaad ontvangen, en een constructieve discussie gehad over hun bezorgdheden. Maar onze positie blijft dezelfde: de reactoren van Tihange 2 en Doel 3 kunnen worden uitgebaat in alle veiligheid', verzekert FANC-woordvoerder Sylvain Jonckheere.

De scheurtjes in de reactorvaten van beide centrales werden in 2012 ontdekt, maar het FANC oordeelde na een tijdelijke sluiting dat de twee reactoren opnieuw veilig konden opstarten. 'Dat proces was lang, we hebben alle mogelijke hypotheses onderzocht, daarbij ook de onderzoeken van enkele kritische experten', verzekert Jonckheere. 'Op dit moment is er geen enkel nieuw element bekend dat onze conclusies zou kunnen ondermijnen.'

Volgens de actiegroepen legt het FANC de adviezen van kritische wetenschappers naast zich neer, en speelt het agentschap 'Russische roulette' met Tihange 2 en Doel 3. Volgens hen kan de nucleaire waakhond niet bewijzen dat er geen gevaar dreigt, en moeten de centrales zolang dat bewijs ontbreekt de deuren sluiten.