Europarlementsleden krijgen 39 miljoen euro onkosten zonder enige controle

De Europarlementsleden mogen hun 'vergoeding voor algemene uitgaven' onder meer gebruiken voor kantoorkosten. In samenwerking met bijna 50 journalisten uit alle 28 EU-lidstaten trok Knack op zoek naar hun kantoren. We stelden vast dat heel wat Europarlementsleden kantoorruimte gebruiken bij hun eigen politieke partij. Sommigen huren zelfs kantoorruimte van... zichzelf. Mag dit eigenlijk wel?

Vanaf morgen publiceren de journalisten van The MEPs Project (MEP staat voor Member of European Parliament) de resultaten van hun onderzoek. Knack zal uitgebreid berichten over de manier waarop de 21 Belgische Europarlementsleden hun onkostenvergoeding gebruiken -en over de transparantie die ze daarbij, al dan niet, aan de dag leggen.