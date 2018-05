EHBO-opleiding vanaf 1 november verplicht voor behalen rijbewijs in Brussel

Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) en het Belgische Rode Kruis hebben woensdag de EHBO-opleiding voorgesteld die vanaf 1 november verplicht wordt voor iedereen die zijn rijbewijs wil halen in Brussel. Er zullen jaarlijks zo'n 20.000 opleidingen gegeven worden.

De doelstelling van de cursus is om de automobilisten een basisvorming te geven, zodat ze weten hoe ze moeten omgaan met slachtoffers in het verkeer. De eerste minuten na een ongeval zijn vaak cruciaal en dat werd woensdag gedemonstreerd met een simulatie van een ongeval met een bewusteloze chauffeur en een ongeval met een fietser. 'Wie zo'n EHBO-opleiding volgde, zal nog voor de hulpdiensten arriveren de juiste dringende zorgen kunnen toedienen bij het slachtoffer van een verkeersongeluk', stelt staatssecretaris Debaets.

De kosten voor de cursus neemt het Brussels gewest op zich, waardoor het kosteloos is voor de kandidaat-bestuurders. 'We zien het als een investering in de verkeersveiligheid van alle Brusselaars en bij uitbreiding van heel het land', aldus Debaets.

Het Brussels gewest wordt het enige gewest in België waar een EHBO-opleiding verplicht is voor het behalen van het rijbewijs. Het Rode Kruis zal hiervoor jaarlijks ongeveer 20.000 cursussen geven.

De vorming bestaat uit een theoretisch luik dat van thuis uit op internet kan gevolgd worden en een praktisch gedeelte van 3 uur praktijkles. Vanaf 1 november maakt een risicoperceptietest deel uit van de vernieuwde Brusselse rijopleiding.