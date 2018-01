Directeur-generaal van De Lijn betreurt de perslekken over Tom Meeuws

In de brief schrijft Kesteloot, volgens de VRT, dat hij de perslekken betreurt. De info, over Antwerps sp.a-kopstuk Tom Meeuws, die dinsdag verschillende media haalde is volgens de brief van Kesteloot vertrouwelijke info waarvan maar enkele mensen op de hoogte konden zijn.

Woensdagochtend zei Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur en van N-VA-signatuur, dat 'heel veel mensen' op de hoogte waren van wat er gebeurd is toen Meeuws directeur was bij De Lijn in Antwerpen.

Sp.a-voorzitter John Crombez had dinsdagavond in De Afspraak naar Descheemaecker gewezen als bron van dat lek. In de mediaberichten waren, onder meer, elementen opgenomen uit 'beraadslagingen van het Benoemings- en Remuneratiecomité'. In dat comité zitten behalve Kesteloot drie mensen, volgens het recentste jaarverslag van De Lijn (uit 2016): Descheemaecker, Irina De Knop (Open Vld-etiket) en Luc Martenz (CD&V-etiket).

Het vertrouwen 'dat op topniveau onontbeerlijk is voor het aansturen van een organisatie' is door dit lek aangetast, meent Kesteloot.

Kesteloot schrijft verder nog in de brief dat de mediaberichten 'waarschijnlijk' kaderen in de Antwerpse verkiezingscampagne. 'Ik betreur ten zeerste dat De Lijn als organisatie in deze context wordt meegesleurd.'

Tijdens Meeuws' persconferentie woensdagmiddag kondigde het sp.a-kopstuk een klacht aan tegen De Lijn, 'aangezien de dading met mij eenzijdig geschonden is'. "Ik ben een man van mijn woord en voor mij is het vandaag juridisch onmogelijk om commentaar te geven op wat nu verschijnt. Hopelijk zal dat (die klacht, red.) mij de kans geven de transparantie te bieden waar de Antwerpenaar recht op heeft."