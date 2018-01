Marc Descheemaecker: 'Crombez is wanhopig man'

Marc Descheemaecker, de voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn en van N-VA-signatuur, ontkent dat hij de berichten over mogelijke financiële malversaties door Tom Meeuws (SP.A) naar de pers heeft gelekt. John Crombez had Descheemaecker daar dinsdagavond van beschuldigd, maar volgens Descheemaecker is de SP.A-voorzitter een 'wanhopig man'. Dat zei hij woensdag in De Ochtend op Radio 1.

Het Antwerpse partijbestuur van SP.A heeft het ontslag van Tom Meeuws als 'Samen'-boegbeeld niet aanvaard. Meeuws lag onder vuur omdat hij enkele jaren terug, als regionaal directeur van De Lijn, de regels rond financieel beheer nogal losjes hanteerde. Als directeur mocht hij uitgaven tot 67.000 euro zelf goedkeuren, voor hogere bedragen moest hij dan weer langs de raad van bestuur van de openbaarvervoersmaatschappij. Meeuws zou onder meer facturen opgesplitst hebben in kleinere sommen, zodat de verscheidene facturen minder dan 67.000 euro bedroegen.

'Het partijbestuur van SP.A stad Antwerpen is ervan overtuigd dat we met Samen niet willen meedoen met de moddercampagne die volop bezig is en die nooit geziene proporties aanneemt. Het moet volgens ons gaan over waar we met de stad naartoe willen, maar ook over de waarden en de manier van aan politiek doen', aldus Tom Meeuws na het intrekken van zijn ontslag.

Toch blijft die moddercampagne voorlopig wel nog even aanhouden. In De Afspraak stelde SP.A-voorzitter John Crombez immers onomwonden dat het om een georkestreerd lek ging, en dat enkel Marc Descheemaecker, de voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn en tevens lid van N-VA, daarachter kan zitten. 'Het gaat om informatie die bijna niemand kan hebben.'

Descheemaecker ontkende de aantijgingen in De Ochtend op Radio 1. 'Ik zweer dat ik op geen enkel moment contact heb gehad met mensen van Dag Allemaal of Het Laatste Nieuws', zei hij stellig. 'U denkt toch niet dat een persoon zomaar even over carrières van mensen beslist? Wij zitten daar met een uitgebreide raad van bestuur, wij hebben benoemings- en bezoldigingscomités, wij hebben adviseurs en diensten... Heel veel mensen hebben heel die fase al die maanden en jaren meegemaakt en er is altijd absolute discretie geweest.'

Descheemaecker kaatste de bal vervolgens terug naar Crombez. 'Ik denk dat meneer Crombez wanhopig is want overal waar je kijkt zit hij met problemen. Ik vind het een beetje kleintjes, maar ik begrijp hem. Hij zit echt aan de grond en zoekt nu een externe vijand om zijn troepen te mobiliseren. En dan ben ik een gemakkelijk doelwit want ik heb me geëngageerd om over heel die zaak niet te communiceren'