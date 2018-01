Tom Meeuws wil klacht indienen tegen de perslekken

'Dit is in de eerste plaats jammer voor de 521.000 Antwerpenaars', stelt Tom Meeuws.

Meeuws toont begrip voor het besluit van Groen, dat volgens hem is ingegeven door een 'nooit geziene persoonlijke lastercampagne' die zowel hem, sp.a als Groen onder druk heeft gezet. 'Groen is onder die grote en blijkbaar onhoudbare druk gezwicht', zegt hij. 'Mijn eigen partij heeft gisteravond echter besloten dat sp.a weer een hecht team vormt, dat ze achter mij en onze democratische waarden blijven staan en dat ze principes boven electorale overwegingen plaatsen.'

Voor de perslekken rond zijn periode bij De Lijn is Meeuws minder mild. 'Ik ben een man van mijn woord en voor mij is het vandaag juridisch onmogelijk om commentaar te geven op wat nu verschijnt', zegt hij. 'Ik zal klacht indienen lastens De Lijn aangezien de dading met mij eenzijdig geschonden is. Hopelijk zal dat mij de kans geven de transparantie te bieden waar de Antwerpenaar recht op heeft.'

Toekomst

Wat de toekomst brengt voor de Antwerpse sp.a is nog niet duidelijk. 'Er is geen plan B, maar dat komt wel', zegt Meeuws. 'Onze eerste zorg waren niet de verkiezingen, maar wel onze principes. We zullen binnenkort met een eigen lijst komen met veel fris en jong talent en met plaats voor vernieuwing. Onze partij heeft trouwens al een succesvolle traditie van mensen zonder lidkaart op de lijst te zetten.'

Of hij zelf lijsttrekker wordt, is nog niet bekend. Meeuws laat ook de deur open voor een samenwerking met Groen na de verkiezingen. 'Ik blijf met mijn partij vechten voor een warmer en socialer Antwerpen', zegt hij. 'Ik wens dat ook samen met Wouter (Van Besien, red.) te kunnen blijven doen, al is dat helaas niet meer vanonder hetzelfde dak.'

Meeuws erkent dat hij fouten heeft begaan, maar voelt zich geen aangeschoten wild. 'Als nieuweling in de politiek stappen houdt risico's in', zegt hij. 'Maar ik voel me vooral slachtoffer van een persoonlijke en grensverleggende lastercampagne. Zelf heb ik nooit met modder gegooid, ik heb in een opiniestuk de paaitaks aangeklaagd en het schepencollege heeft nadien ook beslist om die te herzien.'