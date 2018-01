'Samen' stopt: 'Geen evidente maar wel noodzakelijke beslissing voor Antwerpen'

Groen heeft beslist de stekker te trekken uit 'Samen', de progressieve stadslijst die samen met sp.a en onafhankelijken het alternatief moest vormen voor N-VA-burgemeester Bart De Wever. De beslissing viel na berichten over mogelijke financiële malversaties van sp.a-kopman Tom Meeuws tijdens zijn periode bij De Lijn in Antwerpen. Nog maar enkele weken terug stond de samenwerking onder druk over contacten tussen diezelfde Meeuws en lobbyist Erik Van der Paal. Toen werden de plooien nog gladgestreken, maar dat bleek nu niet meer mogelijk.

Tom wie? Het was schijnbaar vanuit het niets dat de Antwerpse socialisten anderhalf jaar geleden Tom Meeuws (47) naar voren schoven als hun uitdager voor burgemeester Bart De Wever. Hij werd in oktober 2016 voorzitter en kopman van de lokale afdeling. Die slaagde er tot dan nooit echt in de rangen te sluiten na de nederlaag van oud-burgemeester Patrick Janssens bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

Tom Meeuws maakte toen nog maar een jaar deel uit van het partijbestuur van sp.a stad Antwerpen. Hij was in het verleden actief als kabinetschef bij de groene schepen Chantal Pauwels en later als directeur van de dienst Samen Leven van de stad Antwerpen, vooral onder burgemeester Janssens, toen hij mee het systeem van GAS-boetes uitrolde.

Na de machtswissel in het stadsbestuur verliet Meeuws - geboren in Roeselare en woonachtig in de Seefhoek - de stedelijke administratie en werd hij eind 2013 directeur van de provinciale afdeling van vervoersmaatschappij De Lijn in Antwerpen.

In maart 2015 werd zijn contract daar in onderling overleg stopgezet, zoals deze week nog eens expliciet onder de aandacht kwam. Wat zijn naambekendheid enigszins deugd deed, was de ophef die rond die periode ontstond rond zijn initiatief om een tijdelijk slachthuis te openen om tijdens het Offerfeest onverdoofd te kunnen slachten.

Van Samen naar Alleen

In oktober vorig jaar werd de gezamenlijke stadslijst 'Samen' van sp.a en Groen met onafhankelijken boven de doopvont gehouden. Meeuws zou daarop de derde plaats innemen, na Wouter Van Besien (Groen) en de voormalige Mechelse politiecommissaris Jinnih Beels. De lijst kwam een eerste keer onder druk te staan naar aanleiding van de banden van Meeuws met medewerkers van bouwconsulent Land Invest. Een bericht van nieuwssite Apache over een verjaardagsfeestje van lobbyist Erik Van der Paal en de aanwezigheid van nogal wat mensen uit het stadsbestuur, leek de gedroomde munitie voor de stadslijst om N-VA onder vuur te nemen.

Later bleek echter dat Meeuws zelf met Van der Paal had getafeld. De plooien tussen socialisten en groenen werden gladgestreken, maar na de onthullingen over het verleden van Meeuws bij De Lijn konden de scherven blijkbaar niet meer worden gelijmd.

Volgens mediaberichten zou Meeuws bij De Lijn herhaaldelijk zijn bevoegdheid hebben overschreden bij grote financiële uitgaven, zoals het openingsfeest van de Reuzenpijp van de Antwerpse premetro dat aan zaal De Roma werd uitbesteed. Hij zou grote uitgaven in verschillende facturen hebben opgesplitst om ze zelf te kunnen goedkeuren in plaats van langs de raad van bestuur te passeren.

Dinsdag raakte bekend dat Meeuws zijn ontslag zou aanbieden bij de Antwerpse sp.a, maar het lokale bestuur weigerde dat. Daarop besliste Groen woensdag de partijtop bijeen te roepen om zich over de situatie te buigen. Tijdens die vergadering werd beslist de stekker uit de samenwerking te trekken. 'Het is geen evidente maar wel een noodzakelijke beslissing voor Antwerpen', zegt Groen. 'We betreuren dat de Antwerpse sp.a niet de partner is gebleken waarop we hadden gehoopt. Wij willen voluit aan progressieve politiek kunnen doen en ons focussen op de problemen en uitdagingen van de Antwerpenaren, niet op de problemen van personen en partijen', motiveren de groenen hun beslissing.

Crombez: 'Wij kijken vooruit'

SP.A-voorzitter John Crombez betreurt het einde van het stadsproject. 'Het was een kans om een positief, open en toekomstgericht project voor Antwerpen op poten te zetten en op die manier een dam op te werpen tegen het cynisme dat te vaak de essentie van de politiek is geworden', aldus Crombez. 'Dit is geen goeie dag voor iedereen die vindt dat politiek moet draaien om oplossingen voor maatschappelijke problemen, om bescherming van mensen in tijden van nieuwe kwetsbaarheid en om het streven naar meer gelijkheid in tijden van grote veranderingen in de samenleving. Wij kijken vooruit', besluit hij.