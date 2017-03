De Wever verbiedt bijeenkomst van Turkse MHP-partij in Berchem

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft een verkiezingsmeeting verboden van de Turkse MHP-partij. Normaal gezien zou een topman van die partij vrijdag in Berchem komen spreken. Omdat volgens de politie de openbare orde niet gegarandeerd kan worden, verbiedt de burgemeester de bijeenkomst, zo meldt VTM NIEUWS.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de Grijze Wolven, een Turkse extreemrechtse beweging die gelinkt is aan de Turkse rechts-nationalistische partij MHP. Volgens Vlaams Belang zou onder meer kopstuk Ali Güler naar Berchem afzakken, om aanhangers op te roepen voor de grondwetswijziging te stemmen die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan wilt doorvoeren. Vlaams Belang had al aangekondigd een protestactie te willen organiseren op de plaats van de bijeenkomst. 'Wie de rellen, het vandalisme, het 'Allah akbar'-geschreeuw, de Turkse vlaggen en de imperialistische, vijandige verklaringen van Erdogan en zijn handlangers van afgelopen weekend in Nederland heeft gevolgd, moet concluderen dat Erdogans jihadistische neo-ottomanisme West-Europa bedreigt,' klinkt het.

Maar zover komt het dus niet - burgemeester Bart De Wever laat de meeting niet doorgaan: 'De politie heeft een veiligheidsanalyse uitgevoerd en daaruit bleek dat de openbare orde mogelijk verstoord wordt.'

Ook meeting in Genk

Ook in Genk staat een bijeenkomst van MHP-aanhangers gepland. Vanmorgen verklaarde CD&V-burgemeester Wim Dries niet van plan te zijn die te verbieden, aangezien er geen indicaties waren dat de openbare orde in het gedrang zou komen. 'Er zijn voor- en tegenstanders, maar die debatteren daar op een volwassen manier over in onze stad', zei hij. 'De politie volgt de zaak op de voet. Als er zich een veiligheidsprobleem voordoet, reageren we gepast.'

De Genkse N-VA-afdeling riep de burgemeester dan weer op de meeting toch te verbieden. Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters (N-VA) waarschuwt voor een 'uiterst gevaarlijke sfeer', aangezien 'heel wat Turken en Koerden niet te spreken zijn over die volmachten voor Erdogan'. Volgens Het Belang van Limburg organiseerde de MHP in het verleden al vaker bijeenkomsten in Genk, zonder ooit de veiligheid in het gedrang te brengen.