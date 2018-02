Burgemeester Close wil geen zelfstandige bestuurders meer bij Brusselse vzw's

Na het schandaal rond de daklozenvereniging Samusocial ligt nu ook de Brusselse vzw Gial onder vuur. Een audit bracht aan het licht dat directeur Michel Leroy er 18 jaar lang een bedrag van 1.000 euro per dag bijverdiende als consultant voor Gial, via zijn managementvennootschap. Bovendien werd de wet op de overheidsopdrachten bij de toewijzing van dat consultancycontract niet gerespecteerd.

Burgemeester Philippe Close (PS) - die de Brusselse sjerp kreeg nadat zijn voorganger Yvan Mayeur moest vertrekken door zijn betrokkenheid in het Samusocial-debacle - beseft dat er iets moet gebeuren. Hij wil een einde maken aan de beheerscontracten van zelfstandige managers bij vzw's in de hoofdstad. De toewijzing van contracten, zoals dat met Leroy, moeten het onderwerp zijn van echte concurrentie, vindt hij.

De burgemeester belooft ook 'een deel' van de vzw's in Brussel te fusioneren en "beheerscontracten te voorzien" voor de grootste vzw's. Hij heeft het over zeven "filialen van de stad", waaronder de Brusselse Vroegmarkt en vier ziekenhuizen. Close stelt dat er een externe firma wordt aangezocht die de beheerscontracten moet opstellen. Die kunnen wel pas na de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2019 goedgekeurd worden, preciseert de burgemeester.

DéFI-voorzitter Olivier Maingain is intussen niet mals voor de malaise bij het Brusselse PS-MR-stadsbestuur. 'De stad Brussel is een staat binnen de staat', zei hij woensdag op de Franstalige radio. 'Er is maar één bestuur dat de gewestelijke politiek systematisch blokkeert, en dat is de stad zelf. In de 18 andere Brusselse gemeenten zie je nergens dergelijke schandalen.'