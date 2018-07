Belgisch luchtruim wordt ontruimd door technisch probleem bij Belgocontrol

'Er is een probleem met de data van de vluchtgegevens. Daarom hebben we de opdracht gegeven voor een "clear the sky"', zegt Dominique Dehaene, woordvoerder van Belgcontrol.

Die maatregel, die kort na 16 uur werd afgekondigd, houdt in dat er geen enkel vliegtuig meer boven België mag vliegen. Hoe lang het probleem zal blijven duren, is volgens de luchtverkeersleider nog niet duidelijk.

Geen gevaar

Belgocontrol benadrukt dat er geen gevaar is voor de veiligheid van het luchtverkeer. 'De ontruiming is de ultieme veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat er ook geen gevaar ontstaat.'

Volgens de tabel met aankomsten is de laatste vlucht op Brussels Airport geland om 16.17 uur . Alle latere vluchten krijgen de melding 'vertraagd' of 'afgeleid' mee. De laatst opgestegen vlucht, naar Turijn, dateert van 16.11 uur.

Incidenten

Het is al het vierde incident bij Belgocontrol in drie jaar. Op 27 mei 2015 vond er een elektrische panne plaats die het Belgische luchtruim gedurende meerdere uren volledig lam legde, met heel wat vertraging en annulering van vluchten tot gevolg.

Op 12 april 2016 moest het Belgische luchtruim opnieuw gesloten worden, dit omwille van een gebrek aan personeel bij de luchtverkeersleiding.

En ook in juni vorig jaar kreeg Belgocontrol te maken met een technische panne.