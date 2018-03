België beheert 4,5 miljard liter olie voor noodsituaties

België beschikt over een strategische oliereserve van meer dan 2 miljoen ton ruwe aardolie en 1,727 miljoen ton mazout en diesel. Daarnaast zijn er nog stocks met kerosine, benzine en zware stookolie. Alles samen gaat het om zowat 4,5 miljard liter.

Die gigantische voorraad is uit veiligheidsoverwegingen verdeeld over een twintigtal gemeentes: elf in België en acht in de buurlanden.De belangrijkste stockagelocaties in België zijn Antwerpen, Feluy, Gent en Luik. Een aantal stocks bevinden zich in the middle of nowhere. En in het Noord-Duitse dorpje Etzel huurt België ondergrondse cavernes -kunstmatig aangelegde holtes- om olie op te slaan.

Libië-crisis

APETRA (kort voor Agence de Pétrole-Petroleum Agentschap), opgericht in 2006, beheert de strategische oliestock van ons land. Dat is een internationale verplichting, opgelegd door Europa en het Internationaal Energie Agentschap. Elke lidstaat moet 90 dagen netto-invoer van olie van het voorafgaande jaar aanhouden.

België kan zélf beslissen om zijn strategische voorraden aan te spreken, maar ons land heeft ook internationale verplichtingen in crisissituaties. Toen Libië in 2011 aanzienlijk minder olie op de markt bracht, besliste het Internationaal Energie Agentschap dat het tijd was om de reserves van lidstaten - inclusief België - aan te spreken.

Accident de parcours

De huidige Belgische voorraadverplichting bedraagt 3,492 miljoen ton, waaronder minimaal 1,164 miljoen ton aan gasolie en diesel. Maar op basis van een complexe berekening zal onze verplichte voorraadstock vanaf 1 april wel plots de hoogte inschieten: in één klap zal België 28 procent extra voorraad moeten aanleggen.

'Dat is natuurlijk niet werkbaar', reageert Lizi Meuleman, administratief manager van Apetra. 'Gelukkig heeft de Europese Commissie intussen begrepen dat het een aberratie is van het huidige systeem. Het gaat om een accident de parcours in de Europese richtlijn. Een consultancybureau is die nu aan het evalueren. Een oplossing is in de maak.' Een woordvoerder bevestigt dat de Commissie zich bewust is van het probleem. 'We onderzoeken de mogelijkheden om de kwestie te behandelen, ook met de hulp van een onafhankelijke studie.'

'We vliegen altijd een beetje onder de radar'

Ondanks zijn cruciale functie als strategische voorraadbeheerder is APETRA nauwelijks bekend bij het grote publiek. 'We vliegen altijd een beetje onder de radar', zegt Meuleman. Toch komt elk Belgisch gezin bijna wekelijks in contact met het bedrijf. Meuleman: 'Onze inkomsten komen uit de APETRA-bijdrage, die vervat zit in de eindprijs van een aantal aardolieproducten. Telkens als u benzine of diesel tankt, uw stookolietank vult, een vliegtuig neemt of pakjes bestelt die via vrachtverkeer worden bezorgd, gaat een klein deeltje van de prijs naar ons.'