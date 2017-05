Beke: 'Regering zorgt wél voor sociale bescherming'

'Van een sociale kaalslag is absoluut geen sprake', zo verdedigt CD&V-voorzitter Wouter Beke het sociale beleid van de regering in een gesprek met de krant De Zondag.

'Het beschikbaar inkomen stijgt, het aantal werklozen daalt met 100.000 op twee jaar tijd, het aantal mensen met armoederisico daalt met 57.000, de betaalbaarheid van de pensioenen is gegarandeerd, het budget van de gezondheidszorg groeit, ondanks besparingen. Men moet goed beseffen dat dit dankzij de christendemocraten is', aldus christendemocraat Wouter Beke.

Beke herhaalt in het interview ook nog de wens van CD&V voor een meerwaardebelasting op onder meer aandelen, al geeft hij ook te kennen dat het mogelijk niet voor deze bestuursperiode zal zijn.

CD&V debatteerde over vluchtelingencrisis

Volgens Beke is er ook bij CD&V intern gedebatteerd over de aanpak van de vluchtelingencrisis.

'Wij zeggen van in het begin van de vluchtelingencrisis dat wij niet de hele wereld kunnen opvangen, dat Europa meer moet doen inzake grenscontrole, maar ook dat de vluchtelingen die hier zijn, menswaardig moeten worden opgevangen.'

Kost vergrijzing

Vorige week betoogde hoofdeconooom van denktank Itinera Institure Ivan Van de Cloot in dezelfde krant dat de regering de kost van de vergrijzing verkeerd inschat. Dit omdat migratie meegeteld wordt in de rekening, terwijl in België de doorstroming van migranten naar de arbeidsmarkt volgens cijfers te stroef loopt.

Beke antwoordt: 'Wij zetten een belangrijke stap richting effectieve oplossing: allemaal wat langer werken. Dat moet wel gepaard gaan met maatregelen voor werkbaar werk. Kris Peeters is daarmee bezig. Het zorgverlof is al opgetrokken met vijftien maanden. Opnieuw: dat is sociaal engagement. '