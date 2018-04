Antwerps mobiliteitsplan van Groen: 'Van Besien wil terug naar de 19e eeuw'

De huidige Antwerpse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld zien het mobiliteitsplan dat Groen vrijdag gelanceerd heeft voor de Scheldestad niet meteen zitten. Dat blijkt uit een rondvraag van Belga.

Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) stelt dat Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien 'terug naar de negentiende eeuw wil' met zijn voorstellen om de auto zoveel mogelijk uit de binnenstad te houden.

Van Besien stelt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober onder meer voor om een circulatieplan in te voeren zoals in Gent, maar gaat nog verder met ideeën rond fietsstraten overal in de zones 30 en een grondige hertekening van het openbaar vervoer. 'Van Besien zegt dat Antwerpen een achterstand moet inhalen, maar hij wil zelf blijkbaar terug naar het verleden', reageert Kennis afwijzend. 'Wij werken aan een goede mix van mobiliteit in plaats van een belerend vingertje op te steken en te zeggen dat iedereen altijd de fiets moet nemen. Als je de auto buitenhoudt, hou je ook bezoekers en bewoners die een auto nodig hebben buiten en creëer je een economisch kerkhof.'

CD&V-lijsttrekker Kris Peeters laat via zijn woordvoerster weten dat zijn partij alle vervoersmodi in de stad aan bod wil laten komen, maar dat er wel een 'nieuw evenwicht' nodig is. CD&V pleit onder meer voor een goede doorstroming voor auto's op verbindigsassen én voldoende ruimte voor fietsers in de vorm van brede fietspaden en -voorsorteerstroken.

Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer noemt het plan van Groen ronduit 'te radicaal' omdat het auto's zou willen 'wegpesten'. Elke weggebruiker verdient zijn veilige en optimaal ingevulde ruimte in de stad, stelt hij. Het concept van een ringtram is De Backer wel genegen.