'Amper 14 Soedanezen in 7 jaar gedwongen teruggestuurd'

Uit het antwoord blijft dat tussen begin 2011 en 23 maart van dit jaar in totaal 196 Soedanezen teruggestuurd werden naar het land van de Schengenzone waar ze het eerst asiel hebben aangevraagd. Dat gebeurt in het kader van de Dublinakkoorden. Het zwaartepunt ligt in 2017 met 125 teruggestuurde Soedanezen, terwijl er dit jaar tot 23 maart al 30 mensen werden teruggestuurd.

Tussen 2011 en 23 maart werden 14 Soedanezen gedwongen terug overgebracht na hun thuisland.

'De Dublin-terugname stelt niet veel voor', vindt Hendrik Vuye. Hij wijst erop dat Theo Francken in zijn boek 'Land zonder grens' zelf schrijft dat de betrokkenen omwille van het vrij verkeer binnen de Schengenzone terug naar België komen. 'Naar Soedan zelf worden nauwelijks Soedanezen teruggestuurd en dat is al jaren zo. 14 op een periode van 7 jaar, dat is maar 2 per jaar. Francken en Jambon (minister van Binnenlandse Zaken, N-VA, red.) doen vaak stoere verklaringen over de Soedanezen aan het Noordstation, maar in de praktijk krijgen ze niemand gerepatrieerd', besluit hij.