De vraag van 116 miljard: helpt ontwikkelingshulp, of niet?

'We kunnen niet langer een beleid bouwen op basis van wat het Westen, Frankrijk of de Europese Unie bereid is te geven. Het werkt niet, het heeft nooit gewerkt en het zal niet werken. (...) Het is niet eerlijk om 60 jaar na onze onafhankelijkheid nog altijd onze gezondheidszorg en ons onderwijs te laten financieren door de generositeit van Europese belastingbetalers. (...) We moeten weg van die mindset van afhankelijkheid, die mindset waarbij we erop rekenen dat Frankrijk ons ondersteunt.' Toen de Ghanese president Nana Akufo-Addo tijdens het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron in december 2017 het woord nam, deed hij veel wenkbrauwen fronsen. In een bevlogen speech zette Afuko-Addo het Afrikaanse continent neer als een bedelaar die 'met de pet in de hand bedelt om een uitkering'. Afrika moet zich volgens de Ghanese president 'bevrijden' van die verstikkende mentaliteit. Hij maakte ook de pijnlijke vergelijking met Zuid-Korea, een land waar ten tijde van de Ghanese onafhankelijkheidsverklaring in 1960 het gemiddelde inkomen lager lag dan in Ghana, maar dat vandaag een van de sterkste economieën van Azië is. Het is bezwaarlijk het discours dat je verwacht van een president van een land dat in 2016 nog meer dan 1 miljard euro aan ontwikkelingshulp incasseerde.

