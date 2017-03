Advocaten Syrisch gezin ontgoocheld: 'Gezin krijgt geen enkel alternatief'

'Dit is een grote ontgoocheling. Het Hof weigert te antwoorden op de vraag die werd gesteld en kiest ervoor zich niet over de kern van het probleem uit te spreken door te stellen dat het EU-recht niet van toepassing is.' Dat zegt Tristan Wibault, de advocaat van het Syrisch gezin met drie kinderen dat centraal stond in de zaak waarover het Europees Hof zich uitgesproken heeft.

De zaak waarover het Europees Hof zich vandaag uitsprak, draait niet rond het Syrische gezin met twee kinderen uit Aleppo waarover eind vorig jaar veel te doen was. De zaak in kwestie is wel zeer gelijkaardig, en gaat over een ander Syrisch gezin dat in ons land een visum wou krijgen.

'De eisers krijgen geen enkel alternatief', stelt Wibault vast. 'Ze kunnen niet in Syrië blijven, ze gaan geen smokkelaar betalen, ze kunnen niet in Libanon blijven. Het Hof kiest ervoor zich niet over het probleem uit te spreken, en dat op basis van een extreem formalistisch argument.'

Bovendien blijven de rechters die zich over humanitaire visa moeten uitspreken, met dezelfde vragen zitten. 'Alle discussies blijven onopgelost. Ik vrees dat het verhaal nog niet ten einde is', zegt Wibault.

De Brusselse advocaat betreurt dat het de EU-lidstaten zijn die 'de vluchtelingen buitenspel zetten, zonder controle van de Europese instellingen'.