Aartsbisschop De Kesel waarschuwt voor religieuze intolerantie

'Ik ben tegen extremen', zegt aartsbisschop Jozef De Kesel in een gesprek met de krant De Zondag. 'Een vrouw die zich in een boerka hult, vind ik extreem. (...) Maar een verbod op religieuze symbolen vind ik ook extreem. Waarom zou het mij storen als een gelovige een keppeltje wil dragen, zelfs op een school? Sommige mensen hechten grote waarde aan een religieus symbool. Je moet respect hebben daarvoor. Als een vrouw zich beter voelt met een hoofddoek, waarom niet?'

De Kesel pleit voor 'verstandige tolerantie' in de kwestie van verbod op religieuze tekens. 'Intolerantie kan gevaarlijk zijn', zegt de aartsbisschop. 'Dan riskeert men een tegenreactie.'

Daarnaast betreurt De Kesel de tendens van politieke partijen om godsdienst in het onderwijs te willen afschaffen. 'Ik hoor mensen zeggen dat er op school beter een cursus burgerzin wordt gegeven in plaats van godsdienst. Ik geloof dat niet. Als godsdienst goed onderwezen wordt, dan gaat dat ook over burgerzin, normen en waarden, verantwoordelijkheid opnemen.'