34-jarige Belg opgepakt met wapens in terreuronderzoek van Brussels parket

De man, die al gekend was voor andere feiten zoals diefstallen en slagen en verwondingen, was in het bezit van wapens. Er werd ook vermoed dat hij explosieven had, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. De man wordt dinsdag voor de onderzoeksrechter geleid en het parket vraagt dat hij onder aanhoudingsbevel wordt geplaatst.

'De verdachte, A.B., werd in de ochtend van 19 december 2016 opgespoord door de FGP van Brussel en zonder incidenten opgepakt,' zegt Brussels parketwoordvoerster Ine Van Wymersch.

Huiszoekingen

De politie voerde maandagavond verschillende huiszoekingen uit in Schaarbeek. Daarbij werden kort na 17 uur het Liedtsplein, een deel van het Verboeckhovenplein, de Gaillaitstraat, de Paleizenstraat en de Rubensstraat afgesloten. Naast een groot aantal politiemensen, met versterking van militairen, kwam ook de ontmijningsdienst van het leger DOVO ter plaatse.

'Er werden geen explosieven gevonden', aldus Van Wymersch. 'A.B. zal vandaag voor de onderzoeksrechter worden geleid, die hem al dan niet onder aanhoudingsbevel zal plaatsen.'

Brussels parket

Het gaat om een terrorisme-onderzoek maar het dossier blijft minstens voorlopig wel in handen van het Brusselse parket. 'In het algemeen neemt het federaal parket een terrorisme-dossier in handen als het dossier het niveau van het arrondissement overstijgt of er linken zijn met het buitenland. Als het om een geïsoleerd geval gaat, blijft het meestal in handen van het lokale parket. Voorlopig zijn wij bevoegd maar het dossier kan in de loop van het onderzoek altijd gefederaliseerd worden, mocht dat nodig blijken.' (Belga/KVDA)