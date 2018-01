Vorig jaar 121.000 wagens gerecycleerd in België, of 54 keer het Atomium

Dat meldt Febelauto, het beheerorganisme voor afgedankte voertuigen in België.

In 2017 werden in België 121.000 afgedankte voertuigen ingezameld, een stijging met 14 procent. 'Dat is het equivalent van 54 keer het Atomium', zegt Febelauto-directeur Catherine Lenaerts.

De nieuwe overeenkomsten moeten de komende jaren voor nog betere samenwerking zorgen voor optimale recyclage van voertuigen en batterijen uit elektrische en hybride wagens.

'In één beweging krijgt ook de circulaire economie een boost en leggen de verschillende stakeholders accenten om de traceerbaarheid van voertuigen en onderdelen te optimaliseren', klinkt het.

Bijkomende maatregelen op gebied van export, handel, e-commerce en identificatie laten de sector volgens Febelauto bovendien toe om de gaten in het systeem dicht te rijden.