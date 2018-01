'Volkswagen is incapabel om eigen geknoei ongedaan te maken'

Test-Aankoop trekt hard van leer tegen Volkswagen, schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag. Twee jaar na het beruchte schandaal met de sjoemelsoftware heeft twee derde van de getroffen wagens in ons land al een update gekregen. Maar uit een rondvraag van de consumentenorganisatie blijkt dat 45 procent van de bestuurders nadien af te rekenen heeft met storingen of veranderingen aan hun wagen. De meest gehoorde klachten zijn een hoger brandstofverbruik, het verlies aan vermogen van de motor en allerlei mechanische problemen.

'Het is zonneklaar dat de fabrikant incapabel is om zijn eigen geknoei ongedaan te maken', zegt Test-Aankoop in de krant.

Bestuurders die door de technische problemen opnieuw naar de garage trekken, moeten in drie kwart van de gevallen zélf de factuur betalen. Die loopt gemiddeld op tot 859 euro. Het zint de consumentenorganisatie ook niet dat de Belgische chauffeurs geen schadevergoeding krijgen, klinkt het. Daarom zet Test-Aankoop zijn groepsvordering tegen Volkswagen voort.